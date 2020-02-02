В обрушившемся новосибирском кафе проходила гаражная вечеринка на 200 человек

В обрушившемся в Новосибирске кафе проходила гаражная вечеринка, на которую пришло около двухсот человек. Организаторы серии данных вечеринок постоянно выбирают для себя сторонние заведения, не имея собственной постоянной площадки.

Фото и видео анонсов и самой вечеринки опубликованы в профиле организаторов в соцсети Insragram. В частности, в одной из сториз запечатлено непосредственно мероприятие, танцующие молодые люди и диджей.

По предварительной версии, крыша обрушилась из-за практически метрового слоя снега, который не выдержали деревянные конструкции раздевалки здания.

Напомним, еще до прибытия спасательных служб из кафе вышли самостоятельно 190 человек. Позже из-под обломков крыши извлекли еще четверых и одну погибшую девушку. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям техники безопасности.