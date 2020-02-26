Во вторник, 25 февраля, Дональд Трамп на год продлил санкции против России, которые были введены еще в марте 2014 года из-за ситуации на Украине. Официальное уведомление опубликовано на сайте Белого дома.

«Действия и политика лиц, о которых идет речь в данных указах, по-прежнему представляют собой экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - говорится в уведомлении Белого дома.

Из опубликованных документов следует, что речь идет об ограничительных мерах в отношении России, которые были введены Бараком Обамой 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года, а также действующей администраций 20 сентября 2018 года.

«Режим санкционного чрезвычайного положения должен оставаться в силе после 6 марта 2020 года. Поэтому я продлеваю на 1 год чрезвычайную ситуацию, объявленную указом 13660», - уточняется в сообщении Белого дома.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США вводят санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции. Эта мера принята в соответствии с законом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии.