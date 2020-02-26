В России могут начать официально уничтожать незаконный алкоголь

В Госдуме РФ в марте рассмотрят законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Против инициативы выступили в партиях КПРФ и ЛДПР, остальные же парламентарии ее поддержали. Эксперты меру также одобряют, так как по их данным контрафактный алкоголь составляет 70% всего рынка спиртного.

Суть законопроекта состоит в том, чтобы уничтожать весь незаконный алкоголь, выявленный при проверках таможенной службы, МВД и региональных властей. В настоящий момент процедура применима лишь к контрафактному алкоголю. Инициатором данного предложения выступило Министерство финансов России.

«Мы последовательно идем по пути создания единых правил на этом рынке, адекватной нормативной базы и жесткого пресечения незаконного оборота. При этом я согласен с тем, что бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах. Тем более до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный», - цитируют «Известия» зампреда комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко.

Поддержать законопроект также готовы в партиях «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев назвал предложение Минфина очень актуальным. По его словам, меры борьбы с незаконной алкогольной продукцией на сегодняшний день носят декларативный характер. Его уничтожение сразу после полицейских проверок будет мерой гораздо более эффективной.