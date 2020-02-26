Под Красногорском горят склады с резиной: видео

В поселке Новый городского округа Красногорск горят два склада на площади 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ГУ МЧС РФ по Московской области.

По предварительной информации, на открытой площадке между складами загорелись тюки с резиновой крошкой. Внутри складов также находятся резиновые изделия.

«В 00.17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. На место убыла оперативная группа Красногорского пожарно-спасательного гарнизона. Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники и 73 человека», - сообщила пресс-служба регионального МЧС.

На место пожара выехали специалисты лаборатории для замеров ПДК вредных веществ в воздухе. Информация о пострадавших не поступала.