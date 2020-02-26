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Минздрав Норвегии объявил о первом инфицированном коронавирусом

Тамара Астапенкова
23:57 26.02.2020
Имеющий положительный результат на COVID-2019 чувствует себя хорошо и находится дома на карантине.
Минздрав Норвегии объявил о первом инфицированном коронавирусом
© Фото: Zhang Long globallookpress

Первый случай инфицирования новым видом коронавируса зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения страны.

«У этого человек нет симптомов заболевания. Но он прошел тестирование после возращения из Китая. Тесты показали положительный результат», - приводит Reuters сообщение ведомства.

Уточняется, что в конце прошлой недели инфицированный вернулся из Китая. Он чувствует себя хорошо, сам не болеет, поэтому вряд ли мог кого-то заразить. Сейчас этот человек находится дома на карантине под наблюдением врачей.

Ранее были зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом в Финляндии и Грузии. В Финляндии женщина, у которой результаты лабораторных тестов подтвердили наличие коронавируса, находится под наблюдением врачей в больнице в округе Хельсинки. Гражданин Грузии, имеющий положительный результат на коронавирус, прилетел домой из Ирана через Азербайджан. Он также находится под наблюдением медиков.

В общей сложности во всем мире новым видом коронавируса инфицированы более 81 тысячи людей, из которых более 78 тысяч являются гражданами Китая. От болезни уже скончались 2 770 человек, 2715 пациентов погибли в КНР.

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