Минздрав Украины объявил о результатах тестов эвакуированных из Уханя

Украинский Минздрав объявил о первых результатах тестов на коронавирус, сделанных украинцам и иностранцам, которые были эвакуированы из китайского Уханя. Они все отрицательные, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы получили первые результаты тестов, которые были взяты у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», - приводит слова Ляшко издание «Громадське».

Напомним, 20 февраля из столицы провинции Хубэй, являющейся эпицентром вспышки коронавируса, были эвакуированы 73 человека, из которых 45 граждан Украины и 28 иностранцев. Группу отправили на карантин в санаторий, расположенном в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.