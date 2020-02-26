Минздрав Украины объявил о результатах тестов эвакуированных из Уханя
Из Китая были вывезены и отправлены на карантин в санаторий в Полтавской области 73 украинца и более 20 иностранных граждан.
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Украинский Минздрав объявил о первых результатах тестов на коронавирус, сделанных украинцам и иностранцам, которые были эвакуированы из китайского Уханя. Они все отрицательные, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы получили первые результаты тестов, которые были взяты у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», - приводит слова Ляшко издание «Громадське».
Напомним, 20 февраля из столицы провинции Хубэй, являющейся эпицентром вспышки коронавируса, были эвакуированы 73 человека, из которых 45 граждан Украины и 28 иностранцев. Группу отправили на карантин в санаторий, расположенном в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.