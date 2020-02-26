Стартовали продажи билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым

Стартовала продажа билетов на поезда дальнего следования по новым железнодорожным маршрутам в Крым, официальный запуск которых произойдет 25 апреля.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Тарифы на проезд будут схожи с поездами, следующими из Москвы и Санкт-Петербурга, но также будут варьироваться, исходя из дальности поездки.

На поездах можно будет приехать из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в Симферополь и обратно. Самый длительный маршрут из Мурманска обойдется пассажиру, путешествующему в вагоне-купе в 5826 рублей, в плацкартном - 5126 рублей. Время в пути составит в общей сложности 93 часа 10 минут. Данные указаны на сайте перевозчика.

Выгодное отличие новых маршрутов состоит в том, что пассажиры прибывают на полуостров в светлое время суток, в отличие от составов из Москвы и Петербурга, приезжающих в Крым ночью. Так путешественники получают возможность наблюдать Керченский пролив из окна поезда утром.