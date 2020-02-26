Восторг для водителей и боль для ГИБДД: чем закончилось появление «бэтмобиля» в Москве

Недавно на дорогах Москвы был замечен необычный автомобиль. Рев его мотора способен оглушить, в футуристический дизайн поражает сходством с бэтмобилем. Вот только за рулем ехал не супергерой комикса, а известный блогер.

Выделяющееся транспортное средство очень быстро остановили сотрудники ГИБДД. Все из-за габаритов: ширина - четыре метра, что в полтора раза больше допустимой нормы.

Сейчас «бэтмобиль» находится на штрафстоянке для грузовых машин. Но даже скрытый под пленкой он приковывает к себе много внимания. Поражает транспортное средство в первую очередь своим масштабом. Например, его колеса в несколько раз больше, чем у маршрутного такси.

Владельцу выписали штраф сразу за несколько административных нарушений. Короткая поездка за рулем этого авто обошлась блогеру Алишеру Панку в пятьдесят тысяч рублей.

Машины, к тюнингу которых их владельцы подошли с большой выдумкой, на российских дорогах в последнее время замечают все чаще. Например, не так давно на МКАД автомобилисты могли видеть российский ответ американскому концепту электромобиля. Пока знаменитый изобретатель Илон Маск только планировал выпуск пикапов будущего, отечественные инженеры уже смастерили собственную модель в стиле кибертрак. Позже необычный образец был продан за шестьсот шестьдесят тысяч рублей.

К слову, любителей выделиться в потоке машин цена, судя по всему, не очень интересует. Так, «бэтмобиль», созданный в полном соответствии с киноверсией, Алишер Панк оценил в пятьдесят пять миллионов рублей.

Не знающая границ фантазия автовладельцев каждый раз становится головной болью для сотрудников ГИБДД. Поставить на учет не укладывающиеся в привычные рамки машины - просто невозможно.

«Бэтмобиль» в ближайшее время останется на штрафной стоянке, однако скоро владелец приметного транспортного средства сможет его забрать.