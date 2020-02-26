На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфицирована супружеская пара из коммуны Зельфкант. По предварительной информации, мужчине и женщине около 50 лет. Об этом рассказал местный телеканал WDR со ссылкой на главу администрации района Хайнсберг Штефана Пуша.

Сообщается, что когда супруги обратились за помощью к врачам, им диагностировали легочную инфекцию. И только результаты тестов показали положительную реакцию на коронавирус у мужчины. Его состояние здоровья оценивается как критическое. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. Инфицированный находится в больнице Дюссельдорфа.

На сегодняшний день в Германии общее число инфицированных новым типом коронавируса составляет 18 человек. Большинство больных находятся в федеральной земле Бавария, один случай зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны.