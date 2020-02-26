«Скоро отпустят сто человек»: россиянка из Тенерифе рассказала об обстановке в карантинном отеле

Врачи обнаружили наличие коронавируса у четырех постояльцев заблокированного отеля на Тенерифе. Об этом «Звезде» рассказала жительница острова Елена Плотникова, отметив, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

«На данный момент заболевших четыре человека. Это сам врач с женой и двое их друзей, с компанией которых они путешествовали на остров. Всего, вместе с ними, в компании было 14 человек. Все заболевшие находятся на карантине в госпитале. Карантин также сохраняется в отеле. Среди 723 человек, по информации служб, предполагается в ближайшие часы отпустить более ста человек, так как они не могли иметь контакт с заболевшими. Часть гостей, проживающих на острове, планируют отпустить под домашний карантин», - сказала она.

Женщина также сообщила, что обстановка на улицах острова сейчас абсолютно спокойная. По ее словам, среди местного населения и отдыхающих паники не наблюдается.

Ранее в российском посольстве в Испании рассказали, что в заблокированном на Тенерифе отеле находится супружеская пара из РФ. Дипломаты установили связь с россиянами, а также взяли этот инцидент на контроль.

Столь пристальное внимание к гостинице со стороны местных властей обусловлено тем, что у одного из постояльцев, туриста из Италии, медики обнаружили опасное заболевание. Мужчину госпитализировали, а в здании была начата масштабная работа на предмет выявления других инфицированных. Всего, к настоящему моменту, врачам удалось найти признаки коронавируса у четырех человек.