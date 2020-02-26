Военная полиция РФ осуществила патрулирование в Алеппо, Ракке и Хасеке

Российская военная полиция провела очередное патрулирование на сирийско-турецкой границе по нескольким направлениям. Патруль работал в провинциях Ракка, Алеппо и Хасеке.

Об этом на брифинге российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил его руководитель контр-адмирал Олег Журавлев.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - подчеркнул Журавлев.

По его словам, к патрулированию подключилась армейская авиация, которая осуществила полеты по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.

Патрулирование приграничной зоны осуществляется в соответствии с подписанным меморандумом между Москвой и Анкарой. Стороны договорились о совместной работе в регионе и пописали документ из 10 пунктов, включающих, в том числе, отвод курдских подразделений и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы.