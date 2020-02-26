МИД РФ предостерег россиян от посещения Кореи, Ирана и Италии

Российский МИД обратился к гражданам с рекомендацией на время отказаться от поездок в страны и регионы, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. В частности, в Республику Корея, Иран и ряд областей Италии, если это не связано с крайней необходимостью. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД РФ просит россиян, которые уже находятся на территории вышеупомянутых стран, сообщить свои контактные данные в посольство по месту пребывания для возможности поддерживать регулярную связь с дипломатами на случай необходимости.

Путешественникам предлагают определить и указать наиболее удобный способ для связи и рассказать о своем фактическом местонахождении. В МИД Российской Федерации напомнили, что все находящиеся на рубежом сограждане могут установить на свое мобильное устройство приложение «Зарубежный помощник». Порядок его установки указан на сайте ведомства.