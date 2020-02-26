В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса для массового применения

В Соединенных Штатах обозначили возможные сроки изготовления вакцины от коронавируса. Планируется, что в течение полутора месяцев она пройдет испытания на людях. В случае успеха через 1-1,5 года вакцина будет готова для массового применения.

Об этом заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи. По его словам, в ходе первого этапа испытания пройдут на 45 людях, в ходе второго - на сотнях или тысячах людей.

«Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины для широкого применения, то это год-полтора», - цитирует РИА Новости слова, сказанные Фаучи на пресс-конференции.

Между тем, китайские ученые разработали эффективную вакцину от распространившейся инфекции. По словам посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя, клинические испытания вакцины могут быть завершены минимум через восемь месяцев.