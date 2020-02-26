В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения. Уточняется, что речь идет о женщине, которая в настоящий момент находится в больнице под наблюдением вирусологов.

«У одного человека в больничном округе Хельсинки и Уусимаа была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями», - говорится в сообщении на сайте Национального института здравоохранения и социального обеспечения.

Вспышка опасной инфекции произошла в конце прошлого года в многомиллионном китайском городе Ухань провинции Хубэй. От болезни и ее осложнений в мире уже погибли 2929 человека, более 80 тысяч в списке инфицированных.