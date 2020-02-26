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Паника и моратории: как Европа переживает вспышку коронавируса

Карина Харитонова
20:13 26.02.2020
Вспышка коронавируса в Китае и Европе уже нанесла удар по целым секторам экономики, пострадали туризм, ресторанный бизнес, сектор коммерческих перевозок и фондовый рынок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Все ограничения, которые действуют в России в связи с распространением коронавируса, будут продлены до первого апреля. С таким заявлением выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.  

Кроме того, с 28 февраля приостановят выдачу виз гражданам Ирана, где стремительно растет число заразившихся. При этом авиасообщение между странами, пока сохранится. Будут летать самолеты и в Южную Корею. Как отметила Голикова, до тех пор пока все наши соотечественники не будут вывезены из страны.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции также призвали россиян воздержаться от поездок в государства, где зафиксирована инфекция.

Тем временем, в Китае введен полный мораторий на торговлю и употребление в пищу мяса диких животных. Рыночные торговцы уже подсчитывают ущерб. Запретили есть и насекомых. Крестьянские хозяйства зарабатывали большие деньги на разведении и продаже саранчи и клопов в рестораны.

Китайский общепит теперь закрыт, а в итальянском - комендантский час. Рестораторы в стране, которая всего за пару дней стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе, борются за свой бизнес.

«Если мы не закрылись во время бомбардировок во Вторую мировую войну, то закрыться от коронавируса было бы преувеличением. Я считаю, что эта паника непропорциональна ситуации. Подумайте, сколько человек ежегодно умирает из-за загрязнения воздуха в Италии. Я просто прошу быть разумными», - заявил владелец бара в Милане Карлина Кретелли.

Если в Китае паника утихла, то в Европе, кажется все только начинается. Туристические агентства терпят огромные убытки: в Милан летят пустые самолеты. За несколько суток в Италии 374 заболевших, 12 погибших. В красной зоне оказались 12 городов, из которых теперь не выехать.

Сложная обстановка и в Иране, где уже 139 зараженных. Именно здесь самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Поднебесная пожертвовала Тегерану 25 тысяч масок. Это сейчас самый дефицитный товар. Коронавирус, кажется, поразил всю мировую экономику. Вашингтон обеспокоен предстоящими учениями с Южной Кореей, которые теперь под угрозой срыва. В республике заражен первый американский военнослужащий.

«Мы очень тщательно отслеживаем историю этого военнослужащего, чтобы понять, как он заболел. Мы будем знать обо всех местах, где он и его семья были за последнюю неделю», - сказал полковник вооруженных сил США Эдвард Балланко.

В самой Южной Корее католическая церковь впервые в истории отменила службы из-за коронавируса. До сих пор непонятна судьба предстоящих олимпийских игр в Токио. В Испании на острове Тенерифе изолирован отель с туристами, у одного из них обнаружили инфекцию. Сейчас мужчина в больнице, а отель, где находятся почти тысяча человек, в том числе двое россиян, на двухнедельном карантине.

«Никто из этой гостиницы не может выйти, войти, кроме, видимо, полиции, служащих каких-то и данный отель превратился в своего рода больницу карантинную», - предположил турист Павел Томилин.

Удивительно, но коронавирус превращается и в маркетинговый ход. В Мадриде на прилавках появилось вино под названием «Коронавирус».

«Мы создали бренд "Коронавирус", главным образом для того, чтобы высмеять то беспокойство, которое есть в обществе», - признается владелец магазина в Мадриде Антонио Дюран.

Смеются в лицо трагедии планетарного масштаба многие бизнесмены. Особенно предприимчивые из России решили уберечь соотечественников от вируса с помощью оберегов. Они продают браслеты, амулеты, есть даже заговоренную воду.

Россияне народными средствами пренебрегать не привыкли. Иммунитет укрепляют чесноком. На рынке на него ажиотажный спрос, а цена по сравнению с прошлым годом выросла в три раза.

«Сегодня запасов не много, он теряет в весе при хранении. Если запасы 100 кг были в сентябре, то сейчас всего 60 кг», - объясняет директор плодоовощного союза Михаил Глушков.

Роспотребнадзор сегодня предписал российским ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса. Сотрудники должны постоянно дезинфицировать дверные ручки и кассовые аппараты, а сами носить медицинские маски. Рестораторы недовольны, они считают, что такие меры распугают посетителей.

«Официант, который бегает в день по 15 километром, он не может работать в маске, и повар в горячем цеху не может работать в маске. Мы и так готовы к вирусным инфекциям и делаем все, чтобы не пострадал ни коллектив, ни посетители», - с досадой рассказывает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Медицинские клиники своим посетителям тем временем предлагают пройти диагностику на коронавирус, разумеется, за деньги. Частными клиниками уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Бизнесменов будут наказывать, а россиян просят не поддаваться панике и не вестись на уловки маркетологов.

«Существует единственная непростая длительная процедура госдиагностики коронавируса. Нужна она небольшому количеству людей, попадающим в группы риска, поэтому злоупотреблять людским страхом и сделать анализ крови, конечно, это более чем незаконно и обманывает потребителя», - предупреждает заместитель руководителя Управления ФАС по г. Москва Павел Олейник.

Сейчас медики бьются над созданием действенной вакцины, а бизнесмены говорят, что мировая экономика оправится коронавируса еще нескоро.

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