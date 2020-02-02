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Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Иван Линдеманн
06:20 02.02.2020
Общее число жертв превысило 300 человек, заражены более 14 тысяч.
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
© Фото: Cecilia Fabiano, Globallookpress

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах скончался 44-летний мужчина, прибывший из Уханя.

Общее число жертв достигло 304 человек, заражены до 14551 человека. Из них - 22 инфицированных в Европе, 12 - в Северной Америке и столько же в Австралии. Два случая заражения зафиксированы в России - в Тюменской области и Забайкальском крае.

В субботу, 1 февраля, гонконгские ученые опубликовали первый снимок размножения нового коронавируса. Они выяснили, что каждая зараженная клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Накануне по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из КНР. Для этих целей будет задействовано 5 самолетов ВКС России.

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