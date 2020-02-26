В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Жителям Москвы в ближайшее время не стоит ожидать существенных погодных изменений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Весенняя погода была в течение всей зимы: температура выше 0 градусов по Цельсию, снега не было, были осадки. Уже зависит от вкуса, характеризовать погоду как весеннюю или зимнюю... Весна будет уже в середине апреля, когда температура будет повышаться до +15», - сказал синоптик в беседе с RT.

Также, по словам Вильфанда, в ближайшие дни ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега.

«Дождь со снегом будет идти и сегодня вечером, и ночью, и днем, причем осадки местами сильные ожидаются... Как такового сухого снега не ожидается, будет мокрый снег и дождь», - уточнил он.

В ночь с 26 на 27 февраля температура воздуха составит -1...+1 градусов по Цельсию. Днем в четверг воздух прогреется до +2...+4.

«В пятницу давление начнет расти, дневная температура будет +2...+4, местами ожидаются небольшие осадки», - сказал синоптик, отметив, что в среду, четверг и пятницу на дорогах столицы ожидается гололедица.

Специалист также рассказал, что в первый день весны температура воздуха начнет понижаться. В ночь на 1 марта она составит -2...-7, днем - 0...+5. При этом будет выглядывать солнце. Второго марта температура снова расти, однако возможны незначительные осадки.