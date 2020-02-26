«Все оцеплено полицией»: турист записал видео возле заблокированной гостиницы на Тенерифе

Турист записал видео возле гостиницы на острове Тенерифе, где местные власти заблокировали около тысячи человек после того, как у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус. По словам Павла Томилина, отель оцеплен полицией и медработниками. Также он сообщает, что, согласно предварительной информации, отдыхающие не смогут покинуть отель, как минимум, до 15 марта.

«Сзади меня расположен центральный вход в отель, где находятся около тысячи туристов, закрытых в данной гостинице на карантин, предварительно, до 15 марта. Никто из этой гостиницы не может выйти и войти, кроме полиции. Этот отель превратился в карантинную больницу, оцепленную полицией и медработниками. Соседние гостиницы работают, но данная гостиница закрыта. Все гости томятся внутри. Такие вот путешествия бывают в другие страны», - объяснил мужчина.

Ранее в российском посольстве в Испании рассказали, что в заблокированном отеле на острове Тенерифе находится супружеская пара из РФ. Дипломаты установили связь с россиянами, а также взяли этот инцидент на контроль.

Столь пристальное внимание к гостинице со стороны местных властей обусловлено тем, что у одного из постояльцев, туриста из Италии, медики обнаружили опасное заболевание. Мужчину госпитализировали, а в здании была начата масштабная работа на предмет выявления других инфицированных. К настоящему моменту врачам не удалось найти у кого-либо из заблокированных туристов признаков коронавируса.