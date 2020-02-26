«Это была настоящая дорога смерти»: военкор показал кадры боев за Дебальцево

Зимой 2015 году в районе Дебальцево развернулись ожесточенные бои, которые стали продолжением боевых действий лета 2014 года. Всю военную операцию от начала до конца под обстрелами освещал военкор Семен Пегов. Отснятый материал был собран в документальный фильм «Позывной "Донецк"», отрывки из которого впервые показали показаны в программе «Открытый эфир».

В студии «Звезды» Пегов рассказал подробности битвы при Дебальцево. Самое ужасающее впечатление на него произвели бои в населенном пункте Логиново.

«Когда брали и освобождали Логвиново и держали оборону там (это самая крышка котла), там действительно была дорога смерти. И там было много людей, которых я знал, с которыми дружил. Туда ехало по 60 человек, возвращалось, может быть, человек 20. Но ополченцам принципиально важно было сдержать ВСУ там, чтобы доказать, что мы сомкнули линию фронта и что Дебальцево по всем параметрам, по Минским соглашением является тыловым городом», - объяснил Пегов стратегическую важность освобождения Дебальцево.

Режиссером фильма «Позывной «Донецк» стал Владислав Зиздок. В эфире «Звезды» признался, что материала было так много, что часть не попала в картину.

«Материала было очень много. Например, в Углегорске было огромное количество гражданских - убитых детей, стариков. Украинские вооруженные силы не планировали их убирать. Люди семь дней сидели в подвалах, ждали помощь. Помощь пришла в виде войск ДНР», - рассказал Зиздок.

Части ВСУ и Нацгвардии захватили Дебальцево летом 29014 года. Этот город расположен в 74 километрах от Донецка и является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Контроль над ним позволил бы Киеву перебросить подкрепление для дальнейшего наступления в сторону Донецка. Осуществить свой план ВСУ не удалось, они оказались зажаты со всех сторон ополченцами. Осенью 2014 года на фронтах наступило относительное затишье, которое прервалось уже зимой 2015 года с началом интенсивных боев за Донецкий аэропорт. Артиллерийские подразделения ВСУ под Дебальцево возобновили обстрелы окружающих населенных пунктов. В конце января ополченцы начали наступление на Дебальцевском выступе. К 5 февраля они заняли Углегорск, а 9 февраля взяли под контроль село Логвиново. ВСУ оказались в котле.