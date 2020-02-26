Арестован второй подросток, планировавший нападение на школу в Саратове

Волжский районный суд Саратова арестовал на два месяца второго подростка, который подозревается в подготовке к нападению на одну из городских школ. До того судья принял аналогичное решение в отношении его друга. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу в зал не допустили. За решеткой молодые люди пробудут до 25 апреля, после чего суд решит их дальнейшую судьбу.

Юноши были задержаны в результате спецоперации спецназа ФСБ. По информации правоохранителей, два 14-летних жителя Саратова состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они в тайнике хранили обрез охотничьего ружья. Помимо него, в нападении подростки хотели задействовать самостоятельно изготовленные зажигательные смеси.

В ходе допроса молодые люди рассказали о подготовке нападения и о том, что мотивом для этого послужила месть. Они признались в том, что планировали массовое убийство около года.