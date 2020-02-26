Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С таким предложением к главе государства обратился сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны сенатор Андрей Клишас.

Владимир Путин предложение поддержал и отметил, что этот выходной день для россиян будет оплачиваемым.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.