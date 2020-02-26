Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
На заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию принято решение о том, что этот выходной день будет оплачиваемым.
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Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С таким предложением к главе государства обратился сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны сенатор Андрей Клишас.
Владимир Путин предложение поддержал и отметил, что этот выходной день для россиян будет оплачиваемым.
О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.