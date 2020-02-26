Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Россия вводит ограничение на авиационное сообщение с Южной Кореей. Как объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Она уточнила, что с 1 марта 2020 года рейсы в эту страну будут выполнять только российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».

Вице-премьер также рассказала, что «Аврора» будет работать в чартерном режиме вплоть до вывоза из Южной Кореи всех граждан РФ.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 80 тысяч человек, умерли более 2,7 тысяч инфицированных.