Награждение журналистов «Медиа-Ас - Центр» впервые прошло на военной базе РФ в Душанбе

Конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-ас Центр 2020». Награждение журналистов впервые состоялось за пределами РФ - на 201-й военной базе в Таджикистане.

«Растет боевая мощь, крепнет уверенность россиян и вообще всех людей, которые хотят жить в мире, в том, что на свете есть сила, которая позволит этот мир обеспечить, защитит и российских граждан, и другие народы мира от каких-либо посягательств нарушений суверенитета, обеспечит спокойную и мирную жизнь», - сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на церемонии награждения.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что впервые в окружном этапе конкурса «Медиа-Ас» вместе с российскими журналистами приняли участие представители СМИ из Таджикистана.

«Вместе с военнослужащими ЦВО вы спасали жителей города Тулун от сильнейшего паводка, поэтапно ликвидировали последствия стихии, боролись с небывалыми лесными пожарами в Сибири. Важно, что события во время чрезвычайного происшествия на складе под Ачинском освещались объективно, без перегибов и паники. В работе журналиста в наше время приобретают значение не только талант, профессионализм, но и объективность, патриотизм, следование высоким нравственным ценностям», - сказал командующий.

Автором лучшего материала среди телевизионных СМИ в номинации «Лучшие кадры» стала Яна Цветкова - корреспондент «Областного телевидения» Свердловской области; в номинации «Командный голос» победила Вера Цыганкова - ведущий информационного вещания радио «Комсомольская правда-Самара». В номинации "Сила слова" победу одержал старший корреспондент новосибирского филиала «Российской газеты» Никита Зайков, а «Молнию» за лучшую работу информагентств взяла заместитель главного редактора агентства «Интерфакс-Урал» Александра Качалова.

В номинации "Главный калибр" за лучшую фотоработу победила Анна Майорова - фотокорреспондент российского информационного агентства URA.RU, победителем в номинации "Прорыв года" стал специальный корреспондент телеканала "Звезда" Дмитрий Изгагин.

Всего жюри окружного этапа рассмотрено более 250 работ от журналистских коллективов регионов Поволжья, Урала, Сибири и впервые из Таджикистана. В дальнейшем творческие работы из ЦВО примут участие в финальном этапе, который пройдет на уровне Минобороны России в Москве. Фестиваль прессы "Медиа-Ас", организованный Минобороны России, проводится в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ.