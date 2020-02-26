Суд арестовал одного из подростков, готовивших нападение на школу в Саратове

Суд арестовал на два месяца одного из подростков, готовивших нападение на школу в Саратове. Заседание в Волжском районном суде, в ходе которого рассматривался вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, проходило в закрытом режиме.

В итоге суд поддержал инициативу следствия и арестовал одного из молодых людей до 25 апреля.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила вооруженное нападение на школу в Саратове. Организаторами несостоявшейся атаки оказались два 14-летних подростка.

По информации правоохранителей, подозреваемые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они в тайнике хранили обрез охотничьего ружья.

На допросе подростки рассказали о подготовке нападения и о том, что послужило мотивом для этого.