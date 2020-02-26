Рособрнадзор анонсировал применение системы распознавания лиц на сдаче ЕГЭ

Сдавать единый государственный экзамен в этом году школьникам предстоит под присмотром системы распознавания лиц. На такой шаг в Рособрнадзоре пошли для того, чтобы исключить случаи подмены экзаменуемых. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства.

Технология уже прошла успешное испытание в Ингушетии и теперь будет внедрена повсеместно. Как пояснили специалисты, ужесточение контроля за процедурой проведения экзамена направлено не на запугивание, а на соблюдение справедливости. Единый госэкзамен в этом году будут сдавать почти 800 тысяч человек.