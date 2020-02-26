Путин поддержал инициативу о наделении Конституционного суда функцией оценки исполнения решений иностранных судов

Владимир Путин поддержал предложение наделить российский Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России. Также глава государства высказался за закрепление этой нормы в Конституции страны.

«Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела», - заявил российский лидер во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Тогда президент подчеркнул, что основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.