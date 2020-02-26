У троих эвакуированных в Казань с борта Diamond Princess россиян обнаружен коронавирус

У троих эвакуированных в Казань россиян с борта круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. Сегодня эти люди остаются под наблюдением», - сказала Попова на брифинге в Москве.

В настоящее время все они находятся в изолированных палатах инфекционной больницы. Пациенты и контактирующий с ними персонал больницы находятся под постоянным наблюдением. Для всех доставленных на карантин созданы необходимые комфортные условия для пребывания в палатах.

Тем временем продолжается работа по созданию эффективной сыворотки от коронавируса. Его живой штамм есть и в России. Ученые уже заняты разработкой вакцины и подготовили пять прототипов для дальнейшего исследования, заявила заместитель главы правительства Татьяна Голикова.

Круизное судно Diamond Princess покинуло порт Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Японские власти поместили всех находившихся на корабле на двухнедельный карантин после того, как стало известно о болезни одного из китайских пассажиров. Всего на борту лайнера находились 3711 человек.