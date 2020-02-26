В Харькове вновь переименовали проспект в честь маршала Георгия Жукова

Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя прославленного советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщила пресс-служба городского совета на официальном сайте организации.

Инициативу о возвращении проспекту исторического названия поддержали 52 депутата, говорится в сообщении. При принятии решения учитывалось мнение ветеранов Великой Отечественной войны и простых горожан.

«С 19 декабря по 19 января 2020 года в Харькове проводилось общественное обсуждение, как это предусмотрено законодательством. По результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 тысяч 193 человека, что составляет 86% от общего количества голосов», - рассказал секретарь топонимической комиссии Алексей Хорошковатый.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес отметил, что принятое решение горсовета не противоречит украинскому закону о декоммунизации, который не распространяется на памятники, связанные с освобождением страны от нацизма.

«Согласно военной экспертизе, Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины в ходе Второй мировой войны. В рамках своих полномочий и в законодательном поле (если нужно - в суде) будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», - цитирует RT заявление градоначальника.

Проспект имени маршала Георгия Жукова был переименован в мае 2016 года. В сентябре окружной суд Харькова признал переименования незаконным отменил данное решение.