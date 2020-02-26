Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предложили провести 22 апреля

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас предложил провести всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны 22 апреля.

«Владимир Владимирович (Путин - прим. ред.), позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», - сказал Клишас на встрече президента РФ с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу только после общероссийского голосования.

Обращаясь к Путину, Клишас также предложил ему после принятия поправок в Конституцию исполнять обязанности в том объеме, которые глава государства получил в 2018 году.