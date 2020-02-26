Путин: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом в 1945 году

Украсть у россиян победу в Великой Отечественной войне невозможно, несмотря на все попытки это сделать. Ведь никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», - подчеркнул глава государства.

Путин посчитал уместным отразить в основном законе страны норму о сохранении правды о Великой Отечественной войне.

В конце января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом России закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента и Конституционного суда РФ. В нем также прописаны запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других страна и ограничение количества президентских сроков. Также законопроект предусматривает проведение общероссийского голосования по поправкам, организация которого возложена на ЦИК.