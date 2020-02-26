Путин согласился внести в Конституцию поправки о запрете главе государства иметь активы в зарубежных банках

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился внести в Конституцию поправки о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета в зарубежных банках.

Сегодня глава государства проводит встречу с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По словам Путина, уже поступило порядка 900 предложений от самых различных представителей общества.

Глава государства отдельно отметил, что все они носят содержательный характер и затрагивают все стороны жизни общества и государственной политики.

Ранее Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.