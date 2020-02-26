В Госдуме назвали возможные сроки рассмотрения во II чтении проекта по Конституции

Проект по поправкам в российскую Конституцию будет предложен к рассмотрению в ГД РФ во втором чтении 10 марта. Соответствующее заявление сделал руководитель комитета Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», - сказал депутат во время встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.

Ранее Путин сообщил о поступлении почти 900 предложений по поправкам в Конституцию. Российский лидер при этом уточнил, что они касаются практически всех направлений государственной деятельности.