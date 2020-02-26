Опубликовано видео с места нападения на учительницу в Ульяновске

Следственный комитет РФ опубликовал кадры из ульяновской школы, где в среду, 26 февраля, один из учеников напал с ножом на педагога. На записи видно, что на месте ЧП ведут работу сотрудники правоохранительных органов. Также на видео запечатлено предполагаемое орудие преступления.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летней учительницы школы города Ульяновска (ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ). В совершении данного преступления подозревается 15-летний местный житель», - сказано в комментарии ведомства под записью.

В настоящий момент следствию известно, что утром 26 февраля подросток ударил кухонным ножом в область живота свою учительницу в одной из школ города Ульяновска.

По данным Следственного комитета, на месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа. Оперативный штаб по расследованию данного происшествия возглавил руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления причин случившегося, в частности, проверяются условия жизни ребенка, устроившего нападение.