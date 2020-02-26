Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли

Малый астероид 2020 CD3 на время превратился в новый естественный спутник Земли. Об этом информирует Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

По данным ученых, интеграции орбит указывают на то, что данный объект временно привязался к Земле. При этом специалисты не обнаружили признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением. Также не было найдено какой-либо связи с «известным искусственным объектом».

Отмечается, что специалистам рекомендовано продолжать наблюдение за объектом.

Сейчас ученым известно, что астероид имеет размер от 1 до 6 метров. Его относят к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

«Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите как МКС или Юрий Гагарин летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту», - приводит РИА Новости слова научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.

Специалист также объяснил, что подобные объекты на орбите не существуют долго. Однако они, по словам Шустова, могут несколько лет и даже десятилетий сопровождать Землю.