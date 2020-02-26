Путин сообщил о внесении почти 900 предложений по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о поступлении почти 900 предложений по поправкам в Конституцию. Глава государства уточнил, что они касаются практически всех направлений государственной деятельности.

По словам Путина, идеи и предложения поступают от самых разных людей и посвящены важнейшим темам жизни государства и общества.

«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер», - рассказал глава государства на встрече с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Ранее Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.