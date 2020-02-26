В «Аэрофлоте» опровергли сообщения о выкатывании пассажирского самолета за пределы ВПП в Шереметьево

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли сообщения о выкатывании за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирского самолета Boeing-737. Ранее ряд СМИ, со ссылкой на источники в экстренных службах, сообщили о нештатной ситуации во время руления лайнера после посадки.

«Информация о выкатывании пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево не соответствует действительности. Посадка и руление прошли штатно», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

В самой воздушной гавани также не подтвердили информацию, отметив, что рейс из Берлина, о котором шла речь, прибыл по расписанию, экипаж воздушного судна благополучно совершил посадку и никаких ЧП во время руления к терминалу не было.

«Выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы воздушного судна Boeing-737 рейс SU 2685 (Москва-Берлин) не было. Самолет зарулил на место стоянки самостоятельно», - подтвердил «Звезде» начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, принимает и отправляет самолеты.