Поиски пропавших в Черном море детей приостановлены

Поиски пропавших у побережья Черного моря подростков приостановлены из-за ухудшения погоды. Поисково-спасательные работы будут продолжены с наступлением благоприятных условий, сообщили в МЧС. В настоящее время спасатели обследуют береговую линию, пройдя уже 24 километра.

Ищут двух подростков 12 и 14 лет, которых накануне штормом унесло в открытое море в Лазаревском районе Сочи. Группировка сил и средств в районе поиска постоянно наращивается. Сейчас это около 200 человек личного состава, 16 единиц специальной техники, суда МЧС и вертолет Ка-32, который обследует местность с высоты.

По данному факту проводится проверка, к которой привлечены сотрудники правоохранительных органов. Трагедия произошла накануне, когда двое школьников в непогоду попытались перейти устье реки вброд.