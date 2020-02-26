Правительство РФ разъяснило порядок действий при обнаружении самолетов-нарушителей

Гражданские самолеты-нарушители государственных границ Российской Федерации будут сбиваться в исключительных случаях, только если на их борту не будет пассажиров или заложников. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации.

В документе прописан порядок действий для дежурных сил и средств ВС РФ, несущих службу по охране государственных рубежей. В документе указано, что применение огня на поражение является исключительной мерой, которой должен предшествовать целый комплекс мер, направленных на безопасный вывод судна-нарушителя за пределы воздушного пространства Российской Федерации, в случае, если нарушение ее границ было непреднамеренным.

«Поднятые в воздух самолеты из состава дежурных сил применяют оружие на поражение после ясно выраженного в отношении экипажа-судна нарушителя предупреждения о намерении применить это оружие путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, а также предупредительных выстрелов», - говорится в тексте постановления правительства.

В документе предписывается оказывать максимальное содействие экипажам гражданских судов, которые вынуждено нарушают границы РФ в силу чрезвычайных обстоятельств на борту, или погодных условий. В этом случае, самолеты сопровождаются до момента выхода из воздушного пространства страны, либо их экипажам предоставляется аэродром для посадки.

По применяющим оружие самолетам-нарушителям, осуществляющим нападение на Российскую Федерацию, огонь применяется на поражение и без предупреждения, отмечается в документе.