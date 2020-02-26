СМИ: Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы ВПП сразу после посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах.

По данным агентства, пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт работает в штатном режиме.

В аэропорту пока никак не прокомментировали данную информацию. Подробности произошедшего выясняются.