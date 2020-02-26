Стало известно, куда пропало авто «Темного рыцаря»: видео со штрафстоянки

Легендарный автомобиль, похожий на машину Бэтмена, в среду, 26 февраля, изъяли у владельца и отправили на специальную стоянку. Дело в том, что транспортное средство собрано в частной мастерской вне заводских условий. Кроме того, оно не зарегистрировано, а его габариты превышают установленные нормы.

Журналистам «Звезды» удалось найти штрафстоянку, где находится автомобиль «Темного рыцаря», и снять его с близкого расстояния. На кадрах видно, что машина покрыта брезентом. Она стоит в окружении маршрутных такси и автобусов.

Владельца «бэтмобиля» рядом замечено не было. В среду на него составили административный протокол за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.