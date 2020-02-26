Путин призвал МВД проявить участие к желающим получить гражданство РФ

Министерству внутренних дел России следует внимательно относится к каждому случаю, связанному с получением гражданства России, и проявлять человеческое отношение к людям. Об этом на ежегодной коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что за последнее время упростилась процедура получения российского гражданства для жителей Донбасса и возвращающихся на родину соотечественников. По словам Путина, следует и дальше совершенствовать законодательство в этом направлении.

«Я прошу внимательно относиться к каждому случаю, проявлять участие и доброе радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией», - сказал глава государства.

На коллегии Путин также отметил высокую раскрываемость МВД тяжких преступлений и преступлений экстремистской направленности. При этом он призвал правоохранителей «не расслабляться».