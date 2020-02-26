В Кремле назвали противоречащим реальности указ Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма»

Указ президента Украины о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма» не соответствует действительному положению дел вокруг республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле с подобной формулировкой категорически не согласны.

«Я думаю, что лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, и напомнить совсем недавнюю предысторию всех этих событий», - подчеркнул Песков.

О намерении подписать указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» Владимир Зеленский заявил на форуме «Age of Crimea Forum 2020» в Киеве. Он отметил, что «возвращение» Крыма - это «бесспорная часть национальной идеи Украины». Отмечать «День сопротивления» Зеленский предложил ежегодно 26 февраля.

Напомним, что воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного в марте 2014 года референдума. За желание вернуться в состав России проголосовало большинство жителей полуострова. Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».