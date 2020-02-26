Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Рассекреченный 80-летний разведчик-нелегал, Герой России, ветеран СВР Юрий Шевченко впервые появился на публике на презентации книги о его коллеге Геворке Вартаняне «Агент, переигравший абвер».

«Я прочел книгу, проглотил ее буквально за сутки. Замечательная мне казалась книга, потому что я знал этого человека. Об этом всем мы разговаривали, о тех годах, когда он работал в Тегеране», - сказал Шевченко.

Он назвал Вартаняна замечательным человеком, отметив, что по законам конспирации разведчики-нелегалы никогда не знают друг друга лично, но с Вартаняном они работали в одном отделе и даже в одном направлении с общим начальником.

25 ноября прошлого года на 94-м году жизни скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян. В 16-летнем возрасте она осознанно выбрала для себя путь беззаветного служения Родине, войдя в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника - Геворка Андреевича Вартаняна, вместе с которым вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В 1956 году супруги закончили Ереванский институт иностранных языков, после чего много лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира. На Родину они вернулись в 1986 году, после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении.