Путин призвал МВД избавляться от сотрудников, замеченных в произволе и фальсификациях

Президент России Владимир Путин оценил работу органов внутренних дел в области экстремизма, расследовании тяжких преступлений и подростковой преступности. Он также обратил внимание на факты, связанные с произволом сотрудников полиции.

Российский лидер оценил высокие показатели раскрываемости тяжких преступлений и то, что преступность среди несовершеннолетних снижается.

«Отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений», - сказал он на ежегодной расширенной коллегии Министерства внутренних дел.

Кроме того, Путин отметил, что количество преступлений экстремистской направленности в 2019 году снизилось более, чем вдвое, однако призвал «не расслабляться».

Глава государства также призвал МВД жестко реагировать на факты произвола и фальсификаций. От сотрудников, замеченных на этом, необходимо избавляться, подчеркнул президент.