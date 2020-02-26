Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси

Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси. Президент, выступая на коллегии Министерства внутренних дел, отметил, что число таких аварий увеличилось в полтора раза.

«Число погибших при этом увеличилось более чем на треть, раненых - в полтора раза», - добавил президент.

Он поручил ответственным ведомствам проработать механизмы исправления ситуации. Кроме того, президент призвал активнее применять современные средства контроля и автоматизированные системы.

Что касается общей ситуации на дорогах, то, по словам Владимира Путина, за последние 8 лет смертность во время ДТП сократилась более чем на треть.