Глава Минэнерго РФ дал прогноз о будущем нефти

Рост потребления нефти в мире будет сокращаться, но в ближайшие 20 лет спрос на углероды сохранится. Об этом рассказал глава министр энергетики РФ Александр Новак в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Мы с точки зрения прогнозирования, видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», - сказал Новак.

Глава Минэнерго добавил, что спрос на электромобили в крупнейших странах мира будет расти. Но это не означает, что эти государства будут отказываться от использования углеродов, поскольку таким автомобилям нужно производить из чего-то электроэнергию.

«Мы все прекрасно понимаем: чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, - это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», - отметил глава Минэнерго.

В 2019 году добыча нефти в России составила 560,2 миллиона тонн. Этот показатель превысил уровни предыдущих двух лет. Тогда добыча нефти находилась на максимуме с начала постсоветских времен. Советская нефтяная промышленность поставила рекорд по добыче нефти в 1987 году: 569,5 миллионов тонн. После этого происходило только снижение. В 2017 и 2018 годах эти показатели составили 549 и 556 миллионов тонн соответственно.