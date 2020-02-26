Нарышкин объяснил, зачем западные спецслужбы финансируют «Белые каски»
Западные спецслужбы финансируют организацию «Белые каски», чтобы вести информационную кампанию против сирийского народа. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Росси Сергей Нарышкин на открытии выставки в Москве. В экспозиции собраны материалы, которые разоблачают деятельность псевдогуманитарной организации.
«Белые каски» - организация, которая финансируется заокеанскими и британскими разведывательными службами и исполняет их задания в рамках информационной войны, которую они ведут против граждан Сирии, против Сирийской Арабской Республики», - подчеркнул глава СВР.
Нарышкин напомнил, что одной из фальсификаций «Белых касок» стала инсценировка якобы применения в сирийской Думе химического оружия.
Седьмого апреля 2018 года активисты организации сняли постановочное видео страданий мирных жителей. В использовании боевых ядов Запад тогда обвинил правительственные войска и нанес массированный авиаудар по территории Сирии.
Позже российские военные сообщили, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля 2018года Москва предоставила доказательства того, что химическая атака была фальшивкой.