Западные спецслужбы финансируют организацию «Белые каски», чтобы вести информационную кампанию против сирийского народа. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Росси Сергей Нарышкин на открытии выставки в Москве. В экспозиции собраны материалы, которые разоблачают деятельность псевдогуманитарной организации.

«Белые каски» - организация, которая финансируется заокеанскими и британскими разведывательными службами и исполняет их задания в рамках информационной войны, которую они ведут против граждан Сирии, против Сирийской Арабской Республики», - подчеркнул глава СВР.

Нарышкин напомнил, что одной из фальсификаций «Белых касок» стала инсценировка якобы применения в сирийской Думе химического оружия.

Седьмого апреля 2018 года активисты организации сняли постановочное видео страданий мирных жителей. В использовании боевых ядов Запад тогда обвинил правительственные войска и нанес массированный авиаудар по территории Сирии.

Позже российские военные сообщили, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля 2018года Москва предоставила доказательства того, что химическая атака была фальшивкой.