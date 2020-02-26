В рабочей группе заявили, что поправки к Конституции не предусматривают«обнуления» президентских сроков

Слова о том, что в поправках к Конституции предусмотрено «обнуление» президентских сроков, являются лишь домыслами. Это заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

«В тексте поправок в Конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено», - приводят слова Клишаса РИА Новости.

О том, что после внесенных в Конституцию изменений, касающихся уточнения полномочий главы государства, нужно будет заново начать отсчет президентских сроков, ранее завил бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказанное Сурковым предположение является его личным мнением.