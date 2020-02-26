Историку Соколову предъявили новое обвинение

Следствие предъявило историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве своей студентки, новое обвинение. По словам адвоката Александра Почуева, доценту вменяют незаконное хранение оружия.

Почуев добавил, что его подзащитный обвинение не оспаривает.

«Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», - сказал адвокат ТАСС.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года 63-летний доцент СПбГУ застрелил 24-летнюю аспирантку того же вуза Анастасию Ещенко. Затем Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить его в реке Мойке.

Соколов находится под арестом в московском СИЗО. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.