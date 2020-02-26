МИД: Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу

Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу. Об этом сообщил заместить главы МИД РФ Михаил Богданов. Стороны обсудят ситуацию в среду, 26 февраля, в Анкаре.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила результата, который бы ее удовлетоворял. Поэтому страна готова к началу военной операции в сирийском Идлибе. Также турецкий лидер призвал Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы тот прекратил наступление в этом регионе, а также отошел от турецких наблюдательных пунктов до конца февраля.

В свою очередь пресс-секретарь президента России назвал это худшим сценарием. А глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что Турция не выполнила ряд обязательств для решения проблемы вокруг Идлиба, в том числе не отделила вооруженную оппозицию от террористов.